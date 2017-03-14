Парламент Великобритании одобрил законопроект о запуске Brexit

Новости Великобритании. Верхняя палата британского парламента одобрила законопроект о начале выхода страны из Евросоюза. Документ позволяет премьер-министру Великобритании уведомить ЕС о намерении Соединенного Королевства выйти из его состава, за что высказалось большинство британских избирателей на референдуме в июне 2016 года.

Для вступления в силу документа теперь требуется только подпись британской королевы. После этого премьер-министру страны остается лишь направить запрос в Брюссель. Предполагается, что сам процесс выхода будет запущен в конце месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.