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Парламент Польши проголосовал за изгнание нелегальных мигрантов

15 октября 2021 09:37
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Новости Польши. Польский парламент проголосовал за изгнание нелегальных мигрантов. Теперь польские власти могут не рассматривать обращение об убежище, если человек пересек границу незаконно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Парламент Польши проголосовал за изгнание нелегальных мигрантов-1

Согласно нововведению, мигранты, задержанные на месте, должны будут покинуть территорию Польши. Также им может быть запрещен въезд в страну на срок от 6 месяцев до 3 лет.  

Напомним, из-за большого количества беженцев Варшава разместила на границе тысячи солдат и наделила их полномочиями применять силу в отношении мигрантов. А чтобы скрыть факты издевательств над беженцами, доступ к линии границы журналистам и гуманитарным организациям запретили, введя чрезвычайное положение.  

# Беженцы # Фотофакт

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