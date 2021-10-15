Парламент Польши проголосовал за изгнание нелегальных мигрантов

Новости Польши. Польский парламент проголосовал за изгнание нелегальных мигрантов. Теперь польские власти могут не рассматривать обращение об убежище, если человек пересек границу незаконно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно нововведению, мигранты, задержанные на месте, должны будут покинуть территорию Польши. Также им может быть запрещен въезд в страну на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Напомним, из-за большого количества беженцев Варшава разместила на границе тысячи солдат и наделила их полномочиями применять силу в отношении мигрантов. А чтобы скрыть факты издевательств над беженцами, доступ к линии границы журналистам и гуманитарным организациям запретили, введя чрезвычайное положение.