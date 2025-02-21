Прямой эфир

Парламент Францыі адхіліў шостую рэзалюцыю аб недаверы ўраду

21 февраля 2025 07:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нацыянальная асамблея парламента Францыі адхіліла шостую па ліку рэзалюцыю аб недаверы ўраду Франсуа Байру, сфарміраванаму ў снежні 2024 года, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Парламент Францыі адхіліў шостую рэзалюцыю аб недаверы ўраду-2

З неабходных для прыняцця 289 галасоў рэзалюцыя набрала толькі 181. Адправіць урад у адстаўку паспрабавала Сацыялістычная партыя Францыі. Яе фракцыя незадаволена выказваннямі прэм'ер-міністра аб засіллі мігрантаў у краіне. Пяць папярэдніх рэзалюцый аб недаверы тычыліся праекта бюджэту, прынятага ўрадам пад сваю адказнасць без галасавання ў парламенце. Ніводная з іх не атрымала неабходнай колькасці галасоў.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп абвінаваціў Украіну ў зрыве пагаднення аб рэдказямельных металах
21 февраля 2025 06:41

Трамп абвінаваціў Украіну ў зрыве пагаднення аб рэдказямельных металах

Літоўскі дэпутат заклiкаў разблакiраваць транзіт прадукцыі «Беларуськалія»
21 февраля 2025 06:30

Літоўскі дэпутат заклiкаў разблакiраваць транзіт прадукцыі «Беларуськалія»

Аргенціна сутыкнулася з падзеннем ураджайнасці сельгаскультур
21 февраля 2025 06:25

Аргенціна сутыкнулася з падзеннем ураджайнасці сельгаскультур