Парламент Армении одобрил начало вступления страны в ЕС

Армения все ближе к евро. Парламент страны одобрил начало вступления в ЕС. Документ принят в окончательном чтении. За проголосовали 64 депутата, против – 7, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит отметить, что данную инициативу одобрили лишь представители правящей фракции «Гражданский договор». Депутаты оппозиционных коалиций выступили против либо вовсе не участвовали в голосовании.

Уточняется, что данный законопроект не является полноценной заявкой на членство в Евросоюз, но отражает стремление граждан вывести партнерство с ЕС на новый уровень. Ранее министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян заявлял, что Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько там считают это возможным.

При этом остается вопрос, как Армения планирует усидеть на двух стульях. Страна входит в состав Евразийского экономического союза и получает от этого весьма внушительные дивиденды. И судя по заявлениям из Еревана, там не хотят разрывать существующие связи. Но, как отмечают в Кремле, быть одновременно членом двух разных организаций не получится. В ЕАЭС свое таможенное пространство, зона свободного перемещения товаров, услуг, людей и капиталов, а в Евросоюзе закреплена совсем иная система. Так что придется выбирать.