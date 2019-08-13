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Парикмахер из Северной Македонии создает необычные портреты из отрезанных волос клиентов

13 августа 2019 12:21
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Новости Северной Македонии. Парикмахер из Северной Македонии создает необычные портреты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Парикмахер из Северной Македонии создает необычные портреты из отрезанных волос клиентов-1

Вместо красок стилист использует отрезанные волосы своих клиентов. Среди работ женщины – изображения мировых звезд: футболистов Лионеля Месси и Рональдиньо, а также Рианны и Эминема. Картины живут до первой уборки. Пользователи интернета высоко оценили увлечение женщины.

Парикмахер из Северной Македонии создает необычные портреты из отрезанных волос клиентов-4

Парикмахер из Северной Македонии создает необычные портреты из отрезанных волос клиентов-6

Парикмахер из Северной Македонии создает необычные портреты из отрезанных волос клиентов-8

# Творчество # Фотофакт

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