Парикмахер из Северной Македонии создает необычные портреты из отрезанных волос клиентов

Новости Северной Македонии. Парикмахер из Северной Македонии создает необычные портреты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо красок стилист использует отрезанные волосы своих клиентов. Среди работ женщины – изображения мировых звезд: футболистов Лионеля Месси и Рональдиньо, а также Рианны и Эминема. Картины живут до первой уборки. Пользователи интернета высоко оценили увлечение женщины.