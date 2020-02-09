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Автобус с детьми перевернулся в Чехии

09 февраля 2020 13:12
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Новости Чехии. В Чехии перевернулся экскурсионный автобус: пострадали около 70 детей. Состояние троих из них оценивается как средней степени тяжести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Остальные дети отделались легкими травмами и ушибами.

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Авария произошла на загородной дороге в западной части страны. Водитель не справился с управлением, из-за чего автобус выехал за пределы шоссе и перевернулся.

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По предварительным данным, причиной ДТП могли стать плохие погодные условия. Полиция временно перекрыла движение на месте аварии. Выясняются все детали происшествия.

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# Авария # Фотофакт

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