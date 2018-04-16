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Папа Римский выразил глубокую тревогу в связи с ситуацией в Сирии

16 апреля 2018 10:48
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Новости мира. Совбез ООН 16 апреля соберется на внеочередное заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Папа Римский выразил глубокую тревогу в связи с ситуацией в Сирии-1

На встрече будет рассмотрен новый проект резолюции, в котором предлагается создать независимый механизм для расследования инцидента в сирийском городе Дума.

Тем временем, в столицу арабской республики уже прибыли представители Организации по запрещению химического оружия. Им предстоит установить, был ли факт применения ядовитого вещества в сирийской Думе.

Папа Римский выразил глубокую тревогу в связи с ситуацией в Сирии-4

Глубокую тревогу в связи с ситуацией в Сирии выразил Папа Римский Франциск. Во время проповеди Понтифик в очередной раз призвал мировых лидеров предпринять все усилия для достижения мира в Сирии.

Папа Римский выразил глубокую тревогу в связи с ситуацией в Сирии-7

Папа Римский выразил глубокую тревогу в связи с ситуацией в Сирии-9

# Фотофакт # Война в Сирии

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