Папа Римский выразил глубокую тревогу в связи с ситуацией в Сирии

Новости мира. Совбез ООН 16 апреля соберется на внеочередное заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече будет рассмотрен новый проект резолюции, в котором предлагается создать независимый механизм для расследования инцидента в сирийском городе Дума. Тем временем, в столицу арабской республики уже прибыли представители Организации по запрещению химического оружия. Им предстоит установить, был ли факт применения ядовитого вещества в сирийской Думе.