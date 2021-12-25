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Папа Римский Франциск на Рождественской мессе: «Давайте попросим Бога дать нам силы, быть открытыми для диалога»

25 декабря 2021 17:27
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Рождественскую ночь верующие по всему миру провели в молитвах. Праздничное богослужение прошло и в центре католического мира – Ватикане. Рождественскую мессу в Соборе Святого Петра отслужил Папа Римский Франциск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Папа Римский Франциск на Рождественской мессе: «Давайте попросим Бога дать нам силы, быть открытыми для диалога»-1

В ежегодной рождественской речи понтифик призвал к диалогу для разрешения конфликтов в мире. И отметил, что только разговаривая друг с другом, можно преодолеть споры и прийти к долгосрочным выгодам.

Папа Римский Франциск на Рождественской мессе: «Давайте попросим Бога дать нам силы, быть открытыми для диалога»-4

Папа Римский Франциск:
Мы по-прежнему являемся свидетелями большого количества конфликтов, кризисов и разногласий. Мы настолько привыкли к ним, что огромные трагедии теперь обходятся молчанием. Давайте попросим Бога дать нам силы, быть открытыми для диалога. В этот праздничный день давайте умолять его пробудить в сердцах каждого стремление к примирению и братству.

# Церковные праздники # Папа Римский Франциск # Фотофакт

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