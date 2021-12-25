Папа Римский Франциск на Рождественской мессе: «Давайте попросим Бога дать нам силы, быть открытыми для диалога»

Рождественскую ночь верующие по всему миру провели в молитвах. Праздничное богослужение прошло и в центре католического мира – Ватикане. Рождественскую мессу в Соборе Святого Петра отслужил Папа Римский Франциск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ежегодной рождественской речи понтифик призвал к диалогу для разрешения конфликтов в мире. И отметил, что только разговаривая друг с другом, можно преодолеть споры и прийти к долгосрочным выгодам.