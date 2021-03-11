Пандемии ровно год. Во многих странах экономический кризис, безработица и голод

Карантин, защитные средства, вакцинация: ровно год человечество живет в условиях пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 марта 2020 года гендиректор ВОЗ заявил, что заболевание представляет угрозу для всего мира. Вспышку COVID-19 официально признали пандемией.

Тогда в мире было зафиксировано более 118 тысяч зараженных, теперь инфицированных уже свыше 118 миллионов. Пандемия нанесла серьезный удар по экономике многих стран, вырос уровень безработицы. По мнению экспертов, борьба с вирусом продолжится как минимум до конца 2021 года, а значит потерь станет еще больше.