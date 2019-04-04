Палата общин одобрила закон о новой отсрочке Brexit

Новости Великобритании. Закон о новой отсрочке Brexit одобрили депутаты палаты общин Британского парламента. Документ был принят с перевесом в один голос: «за» высказались 313 парламентариев, «против» – 312, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для вступления в силу законопроект должна одобрить Палата лордов и утвердить королева Великобритании Елизавета II. Согласно документу правительство Британии обязано вновь обратится к Европейскому Союзу с просьбой перенести дату выхода из ЕС на более поздний срок.