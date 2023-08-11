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Пакистанский город Карачи признан одним из наименее пригодных для жизни

11 августа 2023 07:07
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Новости Пакистана. Город Карачи признан одним из наименее пригодных для жизни. Рейтинг составил британский исследовательский центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пакистанский город Карачи признан одним из наименее пригодных для жизни-1

Главной причиной, почему финансовая столица Пакистана и один из самых больших городов мира оказался в конце списка, стал мусор, горы которого здесь – обычное явление. Еще один фактор – недостаток чистой воды. В целом города оценивали по 30 показателям, включая здравоохранение, инфраструктуру и состояние атмосферы.

# Экономический кризис # Новости Пакистана # Фотофакт

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