Пакистанский город Карачи признан одним из наименее пригодных для жизни

Главной причиной, почему финансовая столица Пакистана и один из самых больших городов мира оказался в конце списка, стал мусор, горы которого здесь – обычное явление. Еще один фактор – недостаток чистой воды. В целом города оценивали по 30 показателям, включая здравоохранение, инфраструктуру и состояние атмосферы.