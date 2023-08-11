Пакистанский город Карачи признан одним из наименее пригодных для жизни

Новости Пакистана. Город Карачи признан одним из наименее пригодных для жизни. Рейтинг составил британский исследовательский центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Пакистана. Город Карачи признан одним из наименее пригодных для жизни. Рейтинг составил британский исследовательский центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главной причиной, почему финансовая столица Пакистана и один из самых больших городов мира оказался в конце списка, стал мусор, горы которого здесь – обычное явление. Еще один фактор – недостаток чистой воды. В целом города оценивали по 30 показателям, включая здравоохранение, инфраструктуру и состояние атмосферы.