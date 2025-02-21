Прямой эфир

Па меншай меры 300 чалавек эвакуираваны з-за моцных лясных пажараў у Японіі

21 февраля 2025 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Па меншай меры трыста чалавек эвакуіраваны з-за моцных лясных пажараў, якія ўспыхнулі на захадзе Японіі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Па меншай меры 300 чалавек эвакуираваны з-за моцных лясных пажараў у Японіі-2

Нягледзячы на ўсе намаганні ратавальнікаў, агонь працягвае хутка распаўсюджвацца. Для барацьбы са стыхіяй мабілізавана армія. Ваенныя верталёты заліваюць вадой ачагі, якія знаходзяцца ў цяжкадаступных горных раёнах. Полымя падабралася да двух гарадоў. Паведамленняў аб разбурэннях і пацярпелых няма, але ўлады заклікалі мясцовых жыхароў перабрацца ў бяспечныя месцы.

# Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
У ЗША распрацуюць план па скарачэнні ваеннага бюджэту
21 февраля 2025 07:26

У ЗША распрацуюць план па скарачэнні ваеннага бюджэту

У Ізраілі тры пустыя аўтобусы ўзарваліся на розных паркоўках
21 февраля 2025 07:25

У Ізраілі тры пустыя аўтобусы ўзарваліся на розных паркоўках

Рубио обвинил Зеленского во лжи из-за сделки США по минералам
21 февраля 2025 07:19

Рубио обвинил Зеленского во лжи из-за сделки США по минералам