Па меншай меры 300 чалавек эвакуираваны з-за моцных лясных пажараў у Японіі

Па меншай меры трыста чалавек эвакуіраваны з-за моцных лясных пажараў, якія ўспыхнулі на захадзе Японіі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Па меншай меры трыста чалавек эвакуіраваны з-за моцных лясных пажараў, якія ўспыхнулі на захадзе Японіі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Нягледзячы на ўсе намаганні ратавальнікаў, агонь працягвае хутка распаўсюджвацца. Для барацьбы са стыхіяй мабілізавана армія. Ваенныя верталёты заліваюць вадой ачагі, якія знаходзяцца ў цяжкадаступных горных раёнах. Полымя падабралася да двух гарадоў. Паведамленняў аб разбурэннях і пацярпелых няма, але ўлады заклікалі мясцовых жыхароў перабрацца ў бяспечныя месцы.