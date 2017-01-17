Оживление экономики и реформирование капитализма: 47-й Всемирный экономический форум открылся в Давосе

Новости Швейцарии. В швейцарском Давосе открылся 47 Всемирный экономический форум. В город съезжается вся мировая элита: главы государств и правительств, крупные банкиры и топ-менеджеры ведущих компаний более чем из 70 стран.

Ожидается, что нынешний форум соберет рекордное количество участников – около 3000 человек.

Основные темы, которые предстоит обсудить делегатам – переосмысление международного сотрудничества, оживление глобальной экономики, реформирование капитализма и подготовка к четвертой промышленной революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.