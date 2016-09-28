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80% городских жителей нечем дышать из-за смога – ВОЗ

28 сентября 2016 09:13
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Более 90% населения планеты дышит загрязненным воздухом. Такие выводы сделала Всемирная организация здравоохранения.

Качество воздуха не отвечает нормам, особенно в странах со средним и низким доходом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Порядка 80% городских жителей живут на территориях, где воздух вообще почти не пригоден для дыхания.

К примеру, в Индии загрязнение в 25 раз превышает нормы. Там власти планируют ограничивать движение автомобилей, установив очерёдность выезда на дороги для машин с чётными и нечётными номерами.

# Здоровье

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