80% городских жителей нечем дышать из-за смога – ВОЗ

Более 90% населения планеты дышит загрязненным воздухом. Такие выводы сделала Всемирная организация здравоохранения.

Качество воздуха не отвечает нормам, особенно в странах со средним и низким доходом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядка 80% городских жителей живут на территориях, где воздух вообще почти не пригоден для дыхания.

К примеру, в Индии загрязнение в 25 раз превышает нормы. Там власти планируют ограничивать движение автомобилей, установив очерёдность выезда на дороги для машин с чётными и нечётными номерами.