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Отсрочка Brexit грозит Европарламенту существенными расходами

22 апреля 2019 12:34
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Новости мира. В случае, если британские депутаты после майских выборов в парламент ЕС останутся в его составе, им придётся выплачивать зарплату – а это дополнительные затраты в 21 миллион евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Отсрочка Brexit грозит Европарламенту существенными расходами-1

Напомним, выборы в парламент ЕС пройдут 23-26 мая 2019 года. Первоначально Великобритания должна была выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку парламентарии так и не определились с планом Brexit.

Отсрочка Brexit грозит Европарламенту существенными расходами-4

В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить отсрочку до 31 октября.

# Европарламент # Фотофакт

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