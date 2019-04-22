Отсрочка Brexit грозит Европарламенту существенными расходами

Новости мира. В случае, если британские депутаты после майских выборов в парламент ЕС останутся в его составе, им придётся выплачивать зарплату – а это дополнительные затраты в 21 миллион евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, выборы в парламент ЕС пройдут 23-26 мая 2019 года. Первоначально Великобритания должна была выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку парламентарии так и не определились с планом Brexit.