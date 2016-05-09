От России до Франции: как День Победы отметили в мире

Великую Победу отмечают во многих государствах мира. От США и Европы до Китая и Австралии. Отдать дань памяти погибшим собрались миллионы людей.

9 мая с размахом по традиции отмечают наши соседи. В Москве по Красной Площади прошел торжественный парад. Впервые в нем приняли участие девушки – курсантки военных университетов. Один из зрелищных эпизодов – проезд бронетехники, возглавил колонну танк Т-34. А завершился парад пролетом военной авиации.

День Победы – один из великих, даже святых дней. Особое, трепетное отношение к нему во многих странах мира, в частности, на постсоветском пространстве. Победа над нацизмом – большой праздник в Казахстане.

О подвиге советского народа не забывают в Армении. Почтить память погибших у вечного огня собрались тысячи человек.

К монументу на кладбище советских военнопленных возложили цветы сегодня во Франции. В мемориальном комплексе в городе Нуайе-Сен-Мартен собрались представители различных дипломатических миссий. В церемонии возложения приняла участие и белорусская делегация.

Памятные акции также прошли в Кишиневе. Шествие «Бессмертный полк» объединило тысячи молдаван. К этой же акции присоединились в Эстонии. Участники вышли на марш с портретами своих родственников-фронтовиков. Всего же, акция «Бессмертный полк» объединила сорок стран мира: от США и Европы до Пекина и Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.