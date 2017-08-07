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Останки пропавших людей все чаще находят в Альпах из-за таяния льда

07 августа 2017 07:09
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В Альпах все чаще находят останки пропавших людей. Это вызвано глобальным потеплением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Останки пропавших людей все чаще находят в Альпах из-за таяния льда-1

В последние дни в Европе установилась аномальная жара, из-за чего начал таять лед с рекордной скоростью. За 2016 год образовалось 900 миллиардов литров воды.

По сообщениям полиции, за все время в горах могли погибнуть около 200 человек. Чаще всего причиной смерти были несчастные случаи.    

# Фотофакт # Альпинизм

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