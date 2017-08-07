Останки пропавших людей все чаще находят в Альпах из-за таяния льда

В Альпах все чаще находят останки пропавших людей. Это вызвано глобальным потеплением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Альпах все чаще находят останки пропавших людей. Это вызвано глобальным потеплением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последние дни в Европе установилась аномальная жара, из-за чего начал таять лед с рекордной скоростью. За 2016 год образовалось 900 миллиардов литров воды.
По сообщениям полиции, за все время в горах могли погибнуть около 200 человек. Чаще всего причиной смерти были несчастные случаи.