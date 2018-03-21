Останки 12 детей обнаружили археологи в Перу: вероятно, их принесли в жертву богам дождя

Новости Перу. В Перу археологи обнаружили древние останки 12 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты предполагают, что они принадлежат цивилизации Чиму, культуре доколумбовых времен. Изучив повреждения на костях, был сделан вывод: детей принесли в жертву, скорее всего, богам дождя, поскольку этот район крайне засушлив.

За время раскопок в Трухильо специалисты нашли около 47 захоронений и свыше сотни различных артефактов, среди которых, например, прекрасно сохранившиеся вазы. Все эти находки позволят пролить свет на давно исчезнувшую цивилизацию.