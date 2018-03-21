Прямой эфир

Останки 12 детей обнаружили археологи в Перу: вероятно, их принесли в жертву богам дождя

21 марта 2018 09:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Перу. В Перу археологи обнаружили древние останки 12 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Останки 12 детей обнаружили археологи в Перу: вероятно, их принесли в жертву богам дождя-1

Эксперты предполагают, что они принадлежат цивилизации Чиму, культуре доколумбовых времен. Изучив повреждения на костях, был сделан вывод: детей принесли в жертву, скорее всего, богам дождя, поскольку этот район крайне засушлив.

За время раскопок в Трухильо специалисты нашли около 47 захоронений и свыше сотни различных артефактов, среди которых, например, прекрасно сохранившиеся вазы. Все эти находки позволят пролить свет на давно исчезнувшую цивилизацию.

Останки 12 детей обнаружили археологи в Перу: вероятно, их принесли в жертву богам дождя-4

# Археология # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дональд Трамп предложил кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря. Кто утверждает кандидатуру на должность?
21 марта 2018 09:19

Дональд Трамп предложил кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря. Кто утверждает кандидатуру на должность?

На Филиппинах пассажирский автобус рухнул в овраг: 20 человек погибли, 25 – пострадали
21 марта 2018 09:11

На Филиппинах пассажирский автобус рухнул в овраг: 20 человек погибли, 25 – пострадали

37 человек стали жертвами атаки боевиков в сирийском Дамаске: по рынку был нанесён ракетный удар
21 марта 2018 09:08

37 человек стали жертвами атаки боевиков в сирийском Дамаске: по рынку был нанесён ракетный удар