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Оружие девочка взяла у отца. Что известно о ЧП в школе Шадринска

21 марта 2018 12:49
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Новости России. В Шадринске 13-летняя девочка расстреляла одноклассников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оружие девочка взяла у отца. Что известно о ЧП в школе Шадринска-1

Оружие девочка взяла у отца. Что известно о ЧП в школе Шадринска-3

Всё произошло в школе. Пострадали семь подростков. К счастью, тяжелых ранений дети не получили – отделались синяками и ссадинами. Лишь один ребенок был доставлен в больницу.

Выяснилось, что пистолет был пневматический. Известно, что оружие девочка взяла у отца. Мотивы школьницы выясняются. Следственно-оперативная группа уже начала разбирательство.

Оружие девочка взяла у отца. Что известно о ЧП в школе Шадринска-6

# Фотофакт # Покушение

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