Оружие девочка взяла у отца. Что известно о ЧП в школе Шадринска

Новости России. В Шадринске 13-летняя девочка расстреляла одноклассников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всё произошло в школе. Пострадали семь подростков. К счастью, тяжелых ранений дети не получили – отделались синяками и ссадинами. Лишь один ребенок был доставлен в больницу.

Выяснилось, что пистолет был пневматический. Известно, что оружие девочка взяла у отца. Мотивы школьницы выясняются. Следственно-оперативная группа уже начала разбирательство.