Орден Почётного легиона в 2020 году получат почти 500 человек

В 2020 году орден Почетного легиона получат почти 500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Награды удостоены люди, отличившиеся в научной, культурной, спортивной сфере, а также в области развития технологий, экономики и журналистики.

Среди них актрисы, лауреат Нобелевской премии по физике 2018 года, бывший тренер футбольного клуба «Арсенал» и другие выдающиеся деятели.

Учредил орден Почетного легиона еще в 1802 году Наполеон Бонапарт. Награда имеет пять степеней: две высших – кавалера Большого креста и высшего офицера, за которыми по нисходящей следуют степени командора, офицера и рыцаря.