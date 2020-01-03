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Орден Почётного легиона в 2020 году получат почти 500 человек

03 января 2020 06:59
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В 2020 году орден Почетного легиона получат почти 500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Награды удостоены люди, отличившиеся в научной, культурной, спортивной сфере, а также в области развития технологий, экономики и журналистики.

Орден Почётного легиона в 2020 году получат почти 500 человек-1

Орден Почётного легиона в 2020 году получат почти 500 человек-3

Среди них актрисы, лауреат Нобелевской премии по физике 2018 года, бывший тренер футбольного клуба «Арсенал» и другие выдающиеся деятели.

Учредил орден Почетного легиона еще в 1802 году Наполеон Бонапарт. Награда имеет пять степеней: две высших – кавалера Большого креста и высшего офицера, за которыми по нисходящей следуют степени командора, офицера и рыцаря.

Орден Почётного легиона в 2020 году получат почти 500 человек-6

# Международные награды # Фотофакт

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