Орбан: Венгрия сочтёт поводом для войны атаки на газопроводы из России

Будапешт и Белград сделали предупреждение после подрыва «Северных потоков» о том, что страны будут расценивать посягательства на маршруты импорта газа из РФ как повод для войны. Такое заявление озвучил премьер Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

Во время интервью ведущему из США Такеру Карлсону Орбан отметил, что Венгрия сразу квалифицировала атаку на «Северный поток» как теракт. По его словам, если кто-то решит совершить подобное в отношении южного потока, по которому российский газ идет через Турцию, Болгарию, Сербию, Венгрию, то это будет расценено поводом для войны. Сербия и Венгрия отреагируют незамедлительно, сказал Орбан.

Венгерский премьер не обозначил, кому адресовано такое предупреждение, но отметил, что о Российской Федерации здесь речь не идет.