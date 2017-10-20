Оранжевый уровень опасности продлили в Пекине из-за сильного тумана

Новости Китая. В некоторых районах видимость сократилась до 200 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи со сложившейся ситуацией повысить меры безопасности предписано аэропортам, железнодорожным, автомобильным, паромным и другим транспортным службам.