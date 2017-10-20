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Оранжевый уровень опасности продлили в Пекине из-за сильного тумана

20 октября 2017 09:19
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Новости Китая. В некоторых районах видимость сократилась до 200 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Оранжевый уровень опасности продлили в Пекине из-за сильного тумана-1

В связи со сложившейся ситуацией повысить меры безопасности предписано аэропортам, железнодорожным, автомобильным, паромным и другим транспортным службам.

Оранжевый уровень опасности продлили в Пекине из-за сильного тумана-3

Также закрыты некоторые участки скоростных шоссе. Власти города призывают водителей быть внимательнее на дорогах.

Оранжевый уровень опасности продлили в Пекине из-за сильного тумана-5

Оранжевый уровень опасности продлили в Пекине из-за сильного тумана-7

Оранжевый уровень опасности продлили в Пекине из-за сильного тумана-9

# Фотофакт # Китай

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