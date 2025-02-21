Определились: стали известны участники ⅛ финала Лиги конференций и Лиги Европы

Нидерландский «Аякс» обыграл в раунде плей-офф Лиги Европы бельгийский «Юнион» и вышел в 1/8 финала. Об этом пишет ТАСС.

Первая встреча завершилась с победой «Аякса» (2:0), а во второй «Юнион» опережал нидерландцев на два мяча, но в дополнительное время «Аякс» забил решающий гол.