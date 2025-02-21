Определились: стали известны участники ⅛ финала Лиги конференций и Лиги Европы

Нидерландский «Аякс» обыграл в раунде плей-офф Лиги Европы бельгийский «Юнион» и вышел в 1/8 финала. Об этом пишет ТАСС.
Первая встреча завершилась с победой «Аякса» (2:0), а во второй «Юнион» опережал нидерландцев на два мяча, но в дополнительное время «Аякс» забил решающий гол.
В 1/8 финала футбольной Лиги Европы также прошли «Будё-Глимт», АЗ, «Рома», ФКСБ, «Фенербахче», «Виктория» и «Реал Сосьедад».
В Лиге конференции в 1/8 финала вышли «Бетис», «Баня Лука», «Копенгаген», «Пафос», «Целе», «Ягеллония», «Мольде» и «Панатинаикос».
«Челси», «Виктория», «Фиорентина», «Рапид», «Юргорден», «Лугано», «Легия» и «Серкль Брюгге» вышли в 1/8 финала напрямую. Жеребьевка пройдет 21 февраля, первые матчи пройдут 6 марта, ответные — 13 марта.