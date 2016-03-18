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«Он бил ее, а она его прощала»: в Приморье парень убил школьницу в кабинете директора и покончил с собой

18 марта 2016 14:43
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Новости России. Кровавая драма разыгралась сегодня в одной из школ приморского города Находка.

20-летний парень пришел в одну из школ города и стал выяснять отношения со своей 15-летней возлюбленной, ученицей восьмого класса. Молодой человек вел себя агрессивно. Школьники рассказывают: девочку защитила учитель физкультуры, а потом ее, как выражаются очевидцы, «спрятали в кабинете директора».

Школьница (комментарий «Московскому комсомольцу»):
Все произошло в 12 часов, в школу пришел парень и начал выяснять с ней отношения в коридоре. Она пыталась от него убежать, но он ее догнал на лестнице и начал бить. Это увидела учитель физкультуры. Она разняла их, при этом получила кулаком в лицо. Девочку спрятали в кабинете директора и вызвали полицию. 

Молодой человек вышел из здания школы, затем вернулся, ворвался в приемную с ножом.

Разъяренный мужчина нанес девушке более тридцати ножевых ранений. От полученных травм девочка скончалась. Спустя мгновение, очевидно осознав, что натворил, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Некоторое время они встречались. Отношения складывались непросто. Парень часто применял физическую силу. Подруги девушки рассказывают: на ее теле замечали синяки и ссадины.

Школьница (комментарий «Московскому комсомольцу»):
Я видела их счастливыми, но видела и в ссорах. Молодой человек был очень ревнивым и регулярно избивал ее. Неоднократно она приходила в школу с синяками и ссадинами.

Друзья молодого человека отказываются верить в произошедшее.

Ведь в их памяти молодой человек был уравновешенным, дисциплинированным и как никто другой умел контролировать свои эмоции. В прошлом году он отслужил в воздушно-десантных войсках.

«Он бил ее, а она его прощала»: в Приморье парень убил школьницу в кабинете директора и покончил с собой-1

Друг молодого человека:
Мы дружили с девяти лет, вместе занимались карате. Он всегда был спокойным и дисциплинированным человеком, никогда за ним не замечал никаких приступов агрессии, никогда ни с кем он не пытался искать конфликтов. Он был очень хорошо знаком с моими родителями, и мама говорила о его серьёзности, ставила его в пример.

Уполномоченный по правам ребенка РФ на своей странице в социальной сети выразил недоумение: почему полицию не вызвали через «тревожную кнопку». Быть может, жизни двух человек можно было спасти.


Источник: Twitter-аккаунт Павла Астахова 

Против руководства школы завели уголовное дело за халатность в области безопасности. По данным СК, администрация не обеспечила режим безопасности и пропускной режим. За халатность сотрудникам учреждения образования грозит до пяти лет заключения.

На страничке убитой в социальной сети «ВКонтакте» за несколько дней до трагедии было опубликовано несколько постов, которые посвящены случаям избиения девушек их парнями.

«Да, он бил ее, а она ему это прощала. Причем долго. Любила, наверное», – пишет подруга убитой.

# Убийство # Павел Астахов

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