Олимпиада-2024: Рим отозвал заявку на проведение из-за долгов

Новости Италии. Рим отзывает заявку на проведение летних Олимпийских игр. Их планировали провести в Италии в 2024 году. Решение приняло руководство города.

Рим имеет серьезные долги и не может позволить себе необходимые инвестиции для проведения Игр.

Есть информация, что римляне до сих пор расплачиваются за долги, взятые на проведение Олимпийских игр в 1960 году.

Выборы столицы Олимпиады-2024 пройдут уже в сентябре.

Теперь в списке претендентов остаются Париж, Будапешт и Лос-Анджелес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.