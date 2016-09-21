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Олимпиада-2024: Рим отозвал заявку на проведение из-за долгов

21 сентября 2016 19:57
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Новости Италии. Рим отзывает заявку на проведение летних Олимпийских игр. Их планировали провести в Италии в 2024 году. Решение приняло руководство города.

Рим имеет серьезные долги и не может позволить себе необходимые инвестиции для проведения Игр.

Есть информация, что римляне до сих пор расплачиваются за долги, взятые на проведение Олимпийских игр в 1960 году.

Выборы столицы Олимпиады-2024 пройдут уже в сентябре.

Теперь в списке претендентов остаются Париж, Будапешт и Лос-Анджелес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Олимпиада 2024

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