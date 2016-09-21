Олимпиада-2024: Рим отозвал заявку на проведение из-за долгов

Новости Италии. Рим отзывает заявку на проведение летних Олимпийских игр. Их планировали провести в Италии в 2024 году. Решение приняло руководство города.
Рим имеет серьезные долги и не может позволить себе необходимые инвестиции для проведения Игр.
Есть информация, что римляне до сих пор расплачиваются за долги, взятые на проведение Олимпийских игр в 1960 году.
Выборы столицы Олимпиады-2024 пройдут уже в сентябре.
Теперь в списке претендентов остаются Париж, Будапешт и Лос-Анджелес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.