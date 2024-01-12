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Олаф Шольц отказался выйти к бастующим фермерам

12 января 2024 19:42
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В Германии произошел очередной скандал. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отказался выйти к бастующим фермерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают местные СМИ.

Олаф Шольц отказался выйти к бастующим фермерам-1

Сегодня при посещении нового вагоноремонтного завода недалеко от Берлина аграрии устроили акцию протеста прямо перед зданием предприятия. Они пытались сорвать экскурсию главы правительства гудками и сиренами, а позже потребовали разговора с канцлером.

Напомним, с начала этого года бастуют работники сельского хозяйства и железнодорожники. Их основные требования – это уменьшение налогов и увеличение количества дотаций. Протестующие перекрывают дороги и устраивают массовые акции по всей Германии.

Олаф Шольц отказался выйти к бастующим фермерам-4

Расходы выросли до такого уровня, что многим фермам стало трудно выжить. Те фермы, которые полны решимости продолжать работу, должны подготовиться к финансовому краху. Мы должны остановить планы правящей коалиции, поскольку первыми, кто примет на себя основной удар катастрофы, будут мелкие семейные фермы.

Олаф Шольц отказался выйти к бастующим фермерам-7

Коалиционное правительство Шольца с каждым месяцем все больше теряет поддержку среди населения. По данным соцопросов, менее трети немцев одобряют политику кабинета министров. А в некоторых землях граждане выступают за роспуск нынешнего созыва Бундестага и проведение внеочередных парламентских выборов. При таком раскладе остаться у власти в следующем кабинете удастся немногим.

# Забастовка # Олаф Шольц # Новости Германии

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