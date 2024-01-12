В Германии произошел очередной скандал. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отказался выйти к бастующим фермерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают местные СМИ.
В Германии произошел очередной скандал. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отказался выйти к бастующим фермерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают местные СМИ.
Сегодня при посещении нового вагоноремонтного завода недалеко от Берлина аграрии устроили акцию протеста прямо перед зданием предприятия. Они пытались сорвать экскурсию главы правительства гудками и сиренами, а позже потребовали разговора с канцлером.
Напомним, с начала этого года бастуют работники сельского хозяйства и железнодорожники. Их основные требования – это уменьшение налогов и увеличение количества дотаций. Протестующие перекрывают дороги и устраивают массовые акции по всей Германии.
Расходы выросли до такого уровня, что многим фермам стало трудно выжить. Те фермы, которые полны решимости продолжать работу, должны подготовиться к финансовому краху. Мы должны остановить планы правящей коалиции, поскольку первыми, кто примет на себя основной удар катастрофы, будут мелкие семейные фермы.
Коалиционное правительство Шольца с каждым месяцем все больше теряет поддержку среди населения. По данным соцопросов, менее трети немцев одобряют политику кабинета министров. А в некоторых землях граждане выступают за роспуск нынешнего созыва Бундестага и проведение внеочередных парламентских выборов. При таком раскладе остаться у власти в следующем кабинете удастся немногим.