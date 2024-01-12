В Германии произошел очередной скандал. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отказался выйти к бастующим фермерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают местные СМИ.

Сегодня при посещении нового вагоноремонтного завода недалеко от Берлина аграрии устроили акцию протеста прямо перед зданием предприятия. Они пытались сорвать экскурсию главы правительства гудками и сиренами, а позже потребовали разговора с канцлером.

Напомним, с начала этого года бастуют работники сельского хозяйства и железнодорожники. Их основные требования – это уменьшение налогов и увеличение количества дотаций. Протестующие перекрывают дороги и устраивают массовые акции по всей Германии.