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Около 200 тыс. жителей Лондона не имеют постоянного жилья

04 ноября 2024 07:16
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Столица Британии столкнулась с новой тяжелой проблемой – бездомностью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 200 тыс. жителей Лондона не имеют постоянного жилья-2

По данным городского совета, масштабы трудностей достигли уровня чрезвычайной ситуации. Сейчас около 200 тысяч человек не имеют постоянной крыши над головой, и из них 90 тысяч – дети. За 10 лет показатель вырос на 60 %. Кризис опустошает городской бюджет. Столичные власти тратят на помощь бездомным и обеспечение их жильем 114 миллионов фунтов стерлингов каждый месяц. В администрации Лондона заявили, что такие расходы могут привести к банкротству.

# Новости Великобритании

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