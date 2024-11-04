Около 200 тыс. жителей Лондона не имеют постоянного жилья

По данным городского совета, масштабы трудностей достигли уровня чрезвычайной ситуации. Сейчас около 200 тысяч человек не имеют постоянной крыши над головой, и из них 90 тысяч – дети. За 10 лет показатель вырос на 60 %. Кризис опустошает городской бюджет. Столичные власти тратят на помощь бездомным и обеспечение их жильем 114 миллионов фунтов стерлингов каждый месяц. В администрации Лондона заявили, что такие расходы могут привести к банкротству.