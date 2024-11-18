Прямой эфир

Однопартийцы требуют от Шольца снять свою кандидатуру на следующих выборах

18 ноября 2024 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Потеря лидерских позиций в Евросоюзе и рецессия немецкого производства уже давно вызывают волну негатива в отношении Олафа Шольца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но теперь с развалом его коалиции даже соратники ополчились на канцлера.

Однопартийцы требуют от Шольца снять свою кандидатуру на следующих выборах-2

В Социал-демократической партии начали звучать открытые призывы к главе кабмина не баллотироваться на должность повторно, а позволить своему однопартийцу, министру обороны, стать кандидатом в канцлеры. Политики обосновали свое мнение неспособностью Шольца победить на следующих выборах, а также решить проблемы в немецкой экономике, которые появились при его правлении.

# Международная политика # Олаф Шольц

Другие новости рубрики

Все новости
Байден разрешил Киеву бить ракетами ATACMS в глубь территории РФ
18 ноября 2024 07:16

Байден разрешил Киеву бить ракетами ATACMS в глубь территории РФ

Рождаемость в Латвии установила очередной антирекорд
18 ноября 2024 06:45

Рождаемость в Латвии установила очередной антирекорд

Франция победила Италию в матче Лиги наций
18 ноября 2024 06:45

Франция победила Италию в матче Лиги наций