Однопартийцы требуют от Шольца снять свою кандидатуру на следующих выборах

Потеря лидерских позиций в Евросоюзе и рецессия немецкого производства уже давно вызывают волну негатива в отношении Олафа Шольца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но теперь с развалом его коалиции даже соратники ополчились на канцлера.

В Социал-демократической партии начали звучать открытые призывы к главе кабмина не баллотироваться на должность повторно, а позволить своему однопартийцу, министру обороны, стать кандидатом в канцлеры. Политики обосновали свое мнение неспособностью Шольца победить на следующих выборах, а также решить проблемы в немецкой экономике, которые появились при его правлении.