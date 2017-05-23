Очевидцы – о теракте в Манчестере: мы не знали, остаться или бежать

Новости Великобритании. Повышенные меры безопасности введены в Лондоне в связи с терактом в Манчестере. Несколько часов назад на железнодорожной станции Виктория в британской столице был обнаружен подозрительный предмет. На вокзале была проведена эвакуация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем временем обстановка в Манчестере остается напряженной. Многие улицы оцеплены, с воздуха территорию патрулируют вертолеты. По последним данным трагедия унесла жизни 22 человек, около 60 ранены. Соболезнования в связи с терактом в Манчестере выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Британцы напуганы терактом в Манчестере, люди попросту бояться выходить на улицы. Несколько часов назад на одном из крупнейших железнодорожных вокзалов Лондона из-за подозрительного предмета была проведена массовая эвакуация людей. Позже выяснилось, что предмет никакой угрозы не представляет. Однако центральная часть британской столицы все еще оцеплена. Страшная трагедия произошла этой ночью сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде. Люди стали покидать свои места и направляться в фойе. Через считанные минуты именно там и прогремел взрыв. На стадионе началась настоящая паника.

Очевидцы:

Мы были на Арене, и когда мы уходили с последней песни, услышали взрыв, когда мы добрались до дверей фойе и оглянулись, увидели хаос. Перед нами бегали люди, крича и озираясь, а мы были всего в нескольких метрах от происходящего. Мы не знали, остаться или бежать. Всех пострадавших в экстренном порядке доставили в больницы. Некоторых из них по-прежнему в критическом состоянии, за их жизни борются врачи. Ответственность за атаку уже взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Между тем, в полиции предполагают, что взрыв совершил террорист-смертник.