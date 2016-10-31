Прямой эфир

Очередное землетрясение в центральной Италии: без крова остались более 10 тысяч человек

31 октября 2016 06:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Более 10 тысяч человек остались без крова над головой после мощного землетрясения в центральной Италии. О погибших не сообщается, но известно о десятках раненых. Эту ночь люди провели в палатках, машинах и центрах временного размещения. Местные жители предполагают, что будут вынуждены переехать в другой город. Из-за сильных толчков магнитудой 6,5 произошли масштабные разрушения.

В августе этого года землетрясение в Италии унесло жизни 300 человек. На этот раз власти приняли меры безопасности: многих местных жителей были эвакуировали еще на прошлой неделе, после того, как были зафиксированы незначительные подземные толчки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Землетрясение в Италии

Другие новости рубрики

Все новости
Более 10 тысяч человек, подозреваемых в причастности к мятежам, уволены в Турции
31 октября 2016 06:10

Более 10 тысяч человек, подозреваемых в причастности к мятежам, уволены в Турции

Свыше 20 человек погибли в Египте в результате масштабного наводнения, 72 пострадали
31 октября 2016 06:09

Свыше 20 человек погибли в Египте в результате масштабного наводнения, 72 пострадали

Победительницей конкурса «Мисс Земля-2016» стала 23-летняя Кэтрин Эспин из Эквадора
30 октября 2016 12:16

Победительницей конкурса «Мисс Земля-2016» стала 23-летняя Кэтрин Эспин из Эквадора