Очередное землетрясение в центральной Италии: без крова остались более 10 тысяч человек

Новости Италии. Более 10 тысяч человек остались без крова над головой после мощного землетрясения в центральной Италии. О погибших не сообщается, но известно о десятках раненых. Эту ночь люди провели в палатках, машинах и центрах временного размещения. Местные жители предполагают, что будут вынуждены переехать в другой город. Из-за сильных толчков магнитудой 6,5 произошли масштабные разрушения.

В августе этого года землетрясение в Италии унесло жизни 300 человек. На этот раз власти приняли меры безопасности: многих местных жителей были эвакуировали еще на прошлой неделе, после того, как были зафиксированы незначительные подземные толчки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.