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Обвал на угольной шахте в Китае: в момент ЧП под землей работали 90 человек

13 января 2019 11:48
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Новости Китая. Авария на угольной шахте в Китае. Трагедия произошла в провинции Шэньси в результате обрушения перекрытий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвал на угольной шахте в Китае: в момент ЧП под землей работали 90 человек -1

Погиб 21 человек – это горняки, которые оказались заблокированными под землей. Всего в момент ЧП на шахте работали 87 человек, большинство после обрушения были эвакуированы в безопасное место. В настоящее время ведется расследование, выясняются причины аварии.

Обвал на угольной шахте в Китае: в момент ЧП под землей работали 90 человек -4


 

# Китай # Фотофакт

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