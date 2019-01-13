Обвал на угольной шахте в Китае: в момент ЧП под землей работали 90 человек

Новости Китая. Авария на угольной шахте в Китае. Трагедия произошла в провинции Шэньси в результате обрушения перекрытий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погиб 21 человек – это горняки, которые оказались заблокированными под землей. Всего в момент ЧП на шахте работали 87 человек, большинство после обрушения были эвакуированы в безопасное место. В настоящее время ведется расследование, выясняются причины аварии.