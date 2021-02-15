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Обработано 98% бюллетеней. В Каталонии подводят итоги парламентских выборов

15 февраля 2021 09:47
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Новости Испании. В Каталонии подводят итоги парламентских выборов, обработано 98 % бюллетеней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, большинство кресел получают сторонники независимости региона.

Обработано 98% бюллетеней. В Каталонии подводят итоги парламентских выборов-1

Три партии, выступающие за отделение от Испании, будут иметь 73 мандата из 135 возможных. Среди них движение «Вместе за Каталонию», которую поддерживает бежавший экс-глава региона Карлес Пучдемон, и «Левые республиканцы Каталонии». Глава этой партии приговорен к 13 годам тюрьмы за организацию референдума о независимости в 2017 году.  

Обработано 98% бюллетеней. В Каталонии подводят итоги парламентских выборов-4

Еще 34 мандата получает Социалистическая партия и 10 – ультраправая партия «Вокс». Обе они выступают за единство с Испанией. В то же время ни одна из политических сил пока не набирает абсолютного большинства голосов. Это значит, что регион возглавит коалиционное правительство.  

# Международная политика # Карлес Пучдемон # Фотофакт

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