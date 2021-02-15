Обработано 98% бюллетеней. В Каталонии подводят итоги парламентских выборов

Новости Испании. В Каталонии подводят итоги парламентских выборов, обработано 98 % бюллетеней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, большинство кресел получают сторонники независимости региона.

Три партии, выступающие за отделение от Испании, будут иметь 73 мандата из 135 возможных. Среди них движение «Вместе за Каталонию», которую поддерживает бежавший экс-глава региона Карлес Пучдемон, и «Левые республиканцы Каталонии». Глава этой партии приговорен к 13 годам тюрьмы за организацию референдума о независимости в 2017 году.