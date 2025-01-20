Высшая лига опередила РПЛ в мировом рейтинге национальных первенств

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг сильнейших чемпионатов за 2024 год, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская Высшая лига расположилась на 59-м месте, имея в активе 263 балла. По сравнению с предыдущим сезоном национальный чемпионат потерял одну позицию. Однако позади осталась даже Российская премьер-лига. Она 70-я по силе на планете.

Первую строчку в топе занимает итальянская «Серия А». Далее расположились испанская «Ла Лига» и чемпионат Англии. В десятку лучших входят национальные первенства Аргентины, Германии, Бразилии, Португалии, Франции, Бельгии и Нидерландов.