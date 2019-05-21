Обладателя литературной Букеровской премии назовут в Лондоне

Новости Великобритании. В Лондоне 21 мая назовут обладателя Международной Букеровской премии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония награждения пройдет в концертном зале Road House. В финал вышли писатели из Германии, Польши, Колумбии, Омана, Франции и Чили.

В 2018 году победу одержала польская писательница Ольга Токарчук с романом «Пройдись плугом по костям мертвых».

Напомним, Букеровская премия – одна из самых престижных литературных премий. Ее присуждают автору книги, которая была переведена на английский язык и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии. Денежный приз премии составляет около $64 тысяч долларов.