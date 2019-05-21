Прямой эфир

Обладателя литературной Букеровской премии назовут в Лондоне

21 мая 2019 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В Лондоне 21 мая назовут обладателя Международной Букеровской премии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония награждения пройдет в концертном зале Road House. В финал вышли писатели из Германии, Польши, Колумбии, Омана, Франции и Чили.

Обладателя литературной Букеровской премии назовут в Лондоне-1

В 2018 году победу одержала польская писательница Ольга Токарчук с романом «Пройдись плугом по костям мертвых».

Напомним, Букеровская премия – одна из самых престижных литературных премий. Ее присуждают автору книги, которая была переведена на английский язык и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии. Денежный приз премии составляет около $64 тысяч долларов.

Обладателя литературной Букеровской премии назовут в Лондоне-4

Обладателя литературной Букеровской премии назовут в Лондоне-6

# Литература # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Японию обрушились сильные ливни: есть угроза оползней и наводнений
21 мая 2019 08:16

На Японию обрушились сильные ливни: есть угроза оползней и наводнений

Действующий президент Индонезии Джоко Видодо одержал победу на выборах
21 мая 2019 08:14

Действующий президент Индонезии Джоко Видодо одержал победу на выборах

Крупнейшая авиакомпания Италии отменила более 300 рейсов из-за забастовки сотрудников
21 мая 2019 07:57

Крупнейшая авиакомпания Италии отменила более 300 рейсов из-за забастовки сотрудников