NZZ: решение об отступлении из-за прорыва ВС РФ зависит от Зеленского

В отсутствие поддержки Запада Украина стоит перед растущей угрозой перелома со стороны российских войск, сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, пишет РИА Новости.

По мнению зарубежного издания, окончательное решение об отступлении зависит лично от лидера Украины Владимира Зеленского.

Украинская армия испытывает нехватку боевых самолетов F-35, патронов для HIMARS, управляемых ракет «Таурус» и средств ПВО.

Тем временем Россия начала наносить удары по украинским позициям морской пехоты в районе Николаева.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ в разных зонах за сутки составили более 1300 человек.