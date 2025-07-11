Прямой эфир

NZZ: решение об отступлении из-за прорыва ВС РФ зависит от Зеленского

11 июля 2025 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
NZZ: решение об отступлении из-за прорыва ВС РФ зависит от Зеленского-0

В отсутствие поддержки Запада Украина стоит перед растущей угрозой перелома со стороны российских войск, сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, пишет РИА Новости.

По мнению зарубежного издания, окончательное решение об отступлении зависит лично от лидера Украины Владимира Зеленского.

Украинская армия испытывает нехватку боевых самолетов F-35, патронов для HIMARS, управляемых ракет «Таурус» и средств ПВО.

Тем временем Россия начала наносить удары по украинским позициям морской пехоты в районе Николаева.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ в разных зонах за сутки составили более 1300 человек.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Кимаковский: 10 тыс. бойцов ВСУ попали в огневой мешок в ДНР
11 июля 2025 10:23

Кимаковский: 10 тыс. бойцов ВСУ попали в огневой мешок в ДНР

«Уничтожать русню». Лавров сообщил, что передал Рубио цитаты Зеленского
11 июля 2025 08:44

«Уничтожать русню». Лавров сообщил, что передал Рубио цитаты Зеленского

«Оставайтесь с нами». Мерц призвал Трампа оставаться с ЕС в вопросе Украины
11 июля 2025 08:05

«Оставайтесь с нами». Мерц призвал Трампа оставаться с ЕС в вопросе Украины