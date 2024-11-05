NZZ: Илон Маск взял под контроль Украину через свою сеть Starlink

Основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск взял под контроль Украину с помощью спутниковой системы связи Starlink. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

В статье отмечается, что Маск лично решает, когда и кому будет открыт доступ к системе, что особенно волнует Украину.

Указывается, что осенью 2022 года Маск решил не включать интернет-сеть над Крымом у украинских военнослужащих, что помешало одной из операций.

В материале говорится, что в случае победы Дональда Трампа на выборах в США позиция Маска в отношении предоставления военной помощи Киеву изменится, так как Маск считает, что президент РФ Владимир Путин не проиграет войну. И чтобы у Трампа получилось урегулировать конфликт, Маск может отключить спутниковый интернет для украинских военных.

Starlink, разработанная SpaceX, – это спутниковая сеть, обеспечивающая глобальный широкополосный доступ в Интернет. SpaceX уже вывела на орбиту более 2 300 спутников Starlink.