NYT: Трамп спрашивал в 2017 году у Путина, что тот думает о поставке оружия Киеву

NYT пишет, что обсуждение данного вопроса между Трампом и Путиным состоялось в Гамбурге в 2017 году. На тот момент действующий американский лидер рассматривал вопрос передачи оружия Киеву и поинтересовался мнением об этом Владимира Путина. Президент России сказал, что это обернулось бы «ошибкой», ведь что бы США не дали Киеву, власти страны «попросят больше». Автор материала поясняет, что Трамп не стал опровергать данную точку зрения.