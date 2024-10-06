Брюссель создаст лагеря для мигрантов за пределами ЕС

Миграционный кризис в Европе вынуждает брюссельских чиновников идти на отчаянные меры. Теперь лагеря для беженцев, депортируемых из Евросоюза, могут быть созданы за пределами объединения. То есть в странах, которые не входят в состав ЕС.

По информации местных СМИ, зоны могут появиться в сопредельных государствах, добивающихся вступления в ЕС. В частности упоминаются Албания, Молдова и Сербия. За создание таких лагерей ранее открыто выступили страны Западной Европы, а также Венгрия и страны Балтии. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите лидеров стран Евросоюза, который пройдет через две недели.