Макрон выступает за прекращение поставок оружия Израилю

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, остановка поставок вооружения в Израиль – возможность урегулировать конфликт в Секторе Газа, пишет ТАСС.
По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, остановка поставок вооружения в Израиль – возможность урегулировать конфликт в Секторе Газа, пишет ТАСС.
Приоритетным является политическое урегулирование, сообщил Макрон. А для этого, как он отметил, следует прекратить отправку оружия Тель-Авиву.
Израильская сторона «не слышит» позицию Франции, акцентировал внимание французский лидер. Макрон считает, что боевые действия в Газе – ошибка.