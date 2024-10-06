Макрон выступает за прекращение поставок оружия Израилю

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, остановка поставок вооружения в Израиль – возможность урегулировать конфликт в Секторе Газа, пишет ТАСС.

Приоритетным является политическое урегулирование, сообщил Макрон. А для этого, как он отметил, следует прекратить отправку оружия Тель-Авиву.