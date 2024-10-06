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Макрон выступает за прекращение поставок оружия Израилю

06 октября 2024 10:02
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По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, остановка поставок вооружения в Израиль – возможность урегулировать конфликт в Секторе Газа, пишет ТАСС.

Приоритетным является политическое урегулирование, сообщил Макрон. А для этого, как он отметил, следует прекратить отправку оружия Тель-Авиву.

Израильская сторона «не слышит» позицию Франции, акцентировал внимание французский лидер. Макрон считает, что боевые действия в Газе – ошибка.

# Международная политика # Эмманюэль Макрон

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