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Депутат Верховной рады предложил перенести боевые действия на территорию Беларуси

06 октября 2024 10:29
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Призывы Беларуси к переговорам и миру все также остаются без отклика в Киеве. В ответ украинские чиновники лишь бросаются угрожающими заявлениями. Так, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил перенести боевые действия на территорию нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутат Верховной рады предложил перенести боевые действия на территорию Беларуси-2

По его словам, развертывание полномасштабных столкновений в Беларуси может принести победу киевскому режиму. 

Хотя наша миролюбивая позиция известна всему миру, Александр Лукашенко не раз предупреждал: стоит чужому сапогу ступить на белорусскую землю – ответ будет молниеносным и жестоким. Кроме того, бросаясь громкими заявлениями подобного характера, Киеву нужно учитывать, что в случае нападения на Беларусь, воевать придется с силами всего Союзного государства.

Депутат Верховной рады предложил перенести боевые действия на территорию Беларуси-4

Ранее Президент России заявил, что Москва оставляет за собой право применения тактического ядерного оружия в случае агрессии против нашей страны, в том числе если противник, используя обычное оружие, создаст критическую угрозу суверенитету.

# Международная политика

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