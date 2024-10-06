Депутат Верховной рады предложил перенести боевые действия на территорию Беларуси
Призывы Беларуси к переговорам и миру все также остаются без отклика в Киеве. В ответ украинские чиновники лишь бросаются угрожающими заявлениями. Так, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил перенести боевые действия на территорию нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его словам, развертывание полномасштабных столкновений в Беларуси может принести победу киевскому режиму.
Хотя наша миролюбивая позиция известна всему миру, Александр Лукашенко не раз предупреждал: стоит чужому сапогу ступить на белорусскую землю – ответ будет молниеносным и жестоким. Кроме того, бросаясь громкими заявлениями подобного характера, Киеву нужно учитывать, что в случае нападения на Беларусь, воевать придется с силами всего Союзного государства.
Ранее Президент России заявил, что Москва оставляет за собой право применения тактического ядерного оружия в случае агрессии против нашей страны, в том числе если противник, используя обычное оружие, создаст критическую угрозу суверенитету.