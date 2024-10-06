С начала 2024 года Россия получила 5 отказов в высокомерной форме на выступления, пишет РИА Новости.

По словам российского дипломат Юлии Ждановой, председательство Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности пять раз ответило отказом на приглашение высокопоставленных докладчиков из Российской Федерации для озвучивания позиции Москвы на форуме. Это происходило во время председательства Кипра в зимний период и Хорватии в период весна-лето, пояснила Жданова.