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Игорь Карпенко участвует в международном наблюдении за референдумом в Казахстане

06 октября 2024 10:42
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Референдум по вопросу строительства первой атомной электростанции в Казахстане признан состоявшимся. Уже к обеду более половины граждан, внесенных в списки, явились на участки и сделали свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко участвует в международном наблюдении за референдумом в Казахстане-2

Им необходимо было ответить лишь на один вопрос: согласны они со строительством атомной электростанции или нет. Итоги плебисцита будут подведены в течение нескольких дней после голосования. Если более половины граждан выбрали ответ «да», уже к 2035 году на побережье Балхаша появится первая в Казахстане АЭС. На ее строительство будет выделено более 11 миллиардов долларов. 

За ходом референдума в Казахстане наблюдают представители 30 стран. Участвует в международном наблюдении и председатель ЦИК Беларуси. Игорь Карпенко отметил высокий уровень организации голосования. 

Помимо участия в референдуме, рабочий день главы Центральной избирательной комиссии наполнен международными встречами и переговорами. Так, состоялись переговоры с Организацией тюркских государств, дружеские встречи с членами Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ, а также с другими международными наблюдателями.

# Международное сотрудничество

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