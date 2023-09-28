Прямой эфир

ВСУ под видом сдачи в плен атаковали российских военных

28 сентября 2023 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Под видом сдачи в плен украинские военнослужащие совершили атаку на позиции казачьего отряда «Барс-16» в ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.

Они хотели ввести в заблуждение, заявив, что сдаются в плен, но потом открыли огонь. Попытка штурма была отражена. Сообщается, противник потерял не меньше восьми бойцов, одного раненого взяли в плен. С другого фланга на позицию отряда пыталась напасть другая группировка ВСУ, но потуг также был отбит. В общей сложности на штурм было отправлено около 35 человек, не менее восьми из них были уничтожены.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Politico: Госдеп и Пентагон расходятся во мнениях о поставках оружия Украине
28 сентября 2023 08:50

Politico: Госдеп и Пентагон расходятся во мнениях о поставках оружия Украине

На подступах к Брянску силами РЭБ подавлен БПЛА ВСУ самолётного типа
28 сентября 2023 08:38

На подступах к Брянску силами РЭБ подавлен БПЛА ВСУ самолётного типа

В Бразилии засуха нарушила маршруты речного транспорта и привела к гибели сотен рыб
28 сентября 2023 08:31

В Бразилии засуха нарушила маршруты речного транспорта и привела к гибели сотен рыб