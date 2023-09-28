ВСУ под видом сдачи в плен атаковали российских военных

Под видом сдачи в плен украинские военнослужащие совершили атаку на позиции казачьего отряда «Барс-16» в ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.

Они хотели ввести в заблуждение, заявив, что сдаются в плен, но потом открыли огонь. Попытка штурма была отражена. Сообщается, противник потерял не меньше восьми бойцов, одного раненого взяли в плен. С другого фланга на позицию отряда пыталась напасть другая группировка ВСУ, но потуг также был отбит. В общей сложности на штурм было отправлено около 35 человек, не менее восьми из них были уничтожены.