Новая Зеландия отменила все карантинные ограничения

Новости мира. Новая Зеландия станет первой страной в мире, которая отказалась от всех карантинных ограничений. Впервые с конца февраля там не зафиксировано ни одного случая COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне этого в стране даже отменяется требование социального дистанцирования.

Всё больше стран возвращается к жизни до пандемии. Так, в Грузии возобновил работу гостиничный и ресторанный бизнес. Тем временем в Великобритании с 8 июня вводится обязательный двухнедельный карантин для въезжающих. По прибытию туристы должны будут сообщить свой адрес и контакты.