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Новая Зеландия может стать первой полностью свободной от табакокурения страной

19 апреля 2021 07:12
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Новости Новой Зеландии. Новая Зеландия может стать первой в мире страной, полностью свободной от табакокурения. Планируется, что это произойдет к 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая Зеландия может стать первой полностью свободной от табакокурения страной-1

Законодательство для курильщиков постоянно ужесточают. Правительство постепенно повысит возраст, с которого можно курить, и ограничит количество мест продажи сигарет. Уровень никотина в табачных изделиях будет предельно низким. А тем, кто захочет отказаться от курения, окажут помощь.

Новая Зеландия может стать первой полностью свободной от табакокурения страной-4

В Новой Зеландии курят ежедневно около 10 % граждан старше 15 лет.

# Курение # Фотофакт

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