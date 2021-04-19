Новая Зеландия может стать первой полностью свободной от табакокурения страной

Новости Новой Зеландии. Новая Зеландия может стать первой в мире страной, полностью свободной от табакокурения. Планируется, что это произойдет к 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законодательство для курильщиков постоянно ужесточают. Правительство постепенно повысит возраст, с которого можно курить, и ограничит количество мест продажи сигарет. Уровень никотина в табачных изделиях будет предельно низким. А тем, кто захочет отказаться от курения, окажут помощь.