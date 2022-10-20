Норвегия усилила охрану своих энергетических объектов после взрывов на «Северных потоках»

Новости Норвегии. Норвегия усилила охрану своих энергетических объектов. Теперь все нефте- и газодобывающие платформы патрулируют военные корабли и самолеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На помощь им пришли даже партнеры по НАТО. Введенные меры приняты после взрыва на газопроводах «Северного потока». Вслед за Норвегией об усилении безопасности объявили Швеция и Дания. Там под усиленный контроль взяли все газохранилища.