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Норвегия усилила охрану своих энергетических объектов после взрывов на «Северных потоках»

20 октября 2022 09:32
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Новости Норвегии. Норвегия усилила охрану своих энергетических объектов. Теперь все нефте- и газодобывающие платформы патрулируют военные корабли и самолеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Норвегия усилила охрану своих энергетических объектов после взрывов на «Северных потоках»-1

На помощь им пришли даже партнеры по НАТО. Введенные меры приняты после взрыва на газопроводах «Северного потока». Вслед за Норвегией об усилении безопасности объявили Швеция и Дания. Там под усиленный контроль взяли все газохранилища.

# Газопровод # Новости Норвегии # Фотофакт

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