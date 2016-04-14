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Нидерланды хотят изменить соглашение об ассоциации с Украиной

14 апреля 2016 07:41
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Новости Украины. Власти Нидерландов хотят изменить соглашение об ассоциации с Украиной. Об этом на дебатах по итогам недавнего референдума заявил премьер-министр Королевства Марк Рютте.

На референдуме против ассоциации с Киевом выступил 61% жителей королевства. Если же переговоры сорвутся, Амстердам не будет ратифицировать документ.

Между тем, Верховная Рада Украины 14 апреля сформирует новый состав Кабинета министров. Уже известно, что его возглавит Владимир Гройсман. Также парламентарии рассмотрят отставку правительства Арсения Яценюка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Европейский союз

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