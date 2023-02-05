Из-за новых санкций против России в Германии подорожает дизельное топливо

Новости Германии. Новые санкции против России могут обернуться катастрофой для Германии. Эксперты прогнозируют рост цен на дизельное топливо в ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Новые санкции против России могут обернуться катастрофой для Германии. Эксперты прогнозируют рост цен на дизельное топливо в ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дело в том, что теперь импортировать сырье придется издалека. Например, из Саудовской Аравии. При этом вместимость специальных судов ограничена, маршруты длиннее, а перевозки, соответственно, обойдутся дороже.
Кроме того, некоторые нефтеперерабатывающие заводы в Германии работают не на полную мощность, поскольку им нечем заменить российскую нефть. Все это, несомненно, приведет к значительному росту цен на топливо и неприятно ударит по кошельку немцев.
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