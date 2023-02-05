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Французские ИП работают по ночам из-за скидок на электричество

05 февраля 2023 14:36
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Новости Франции. Французские предприниматели стали работать по ночам. Теперь это единственная возможность хоть как-то сэкономить на счетах за электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Французские ИП работают по ночам из-за скидок на электричество-1

Еще несколько месяцев назад коммунальные платежи не превышали тысячу евро. Теперь же они выросли в четыре раза. Для предпринимателей такая ситуация оказалась настоящей трагедией. А единственная возможность продержаться на плаву – перейти на ночной режим работы. Поскольку с 10 часов вечера до 6 утра в стране действует специальный тариф, который и позволяет компаниям немного сэкономить.  

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# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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