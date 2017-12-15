Неизвестный напал на патруль в Испании: есть жертвы

Новости Испании. Правоохранители разыскивали грабителя в провинции Теруэль, когда злоумышленник открыл по ним огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завязалась перестрелка, в результате погибли три человека. Двое из них сотрудники гражданской гвардии.