Прямой эфир

Неизвестный напал на патруль в Испании: есть жертвы

15 декабря 2017 09:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Правоохранители разыскивали грабителя в провинции Теруэль, когда злоумышленник открыл по ним огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный напал на патруль в Испании: есть жертвы-1

Завязалась перестрелка, в результате погибли три человека. Двое из них сотрудники гражданской гвардии.

Неизвестный напал на патруль в Испании: есть жертвы-4

Позже появилась информация о задержании стрелка, однако правительство испанского автономного сообщества эти данные опровергла.

# Перестрелка # Фотофакт # Нападение

Другие новости рубрики

Все новости
В Канаде разбился вертолет: никто не выжил
15 декабря 2017 09:28

В Канаде разбился вертолет: никто не выжил

Человек с ножом напал на людей в Нидерландах: есть погибшие
15 декабря 2017 09:14

Человек с ножом напал на людей в Нидерландах: есть погибшие

Страшная авария во Франции: поезд протаранил школьный автобус
14 декабря 2017 21:20

Страшная авария во Франции: поезд протаранил школьный автобус